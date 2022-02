Acidente na BR 468 em Campo Novo

Por volta das 9 horas desta segunda-feira (28) ocorreu um acidente do tipo capotamento na BR 468, no trecho entre os trevos de acesso a Campo Novo (ERS-518) e de São Martinho (ERS-210).

Conforme informações colhidas no local pelo Site Observador Regional, um veículo Renault Logan, placa Mercosul, trafegava no sentindo Campo Novo/Santo Augusto e segundo seu condutor um caminhão que estava a sua frente freou repentinamente restando a ele tirar o veículo para o acostamento, quando derrapou e veio a capotar no outro lado da via.

Atrás do veículo trafegava no mesmo sentido uma motocicleta a qual seu condutor foi obrigado a realizar uma manobra para não se envolver no acidente e acabou caindo da mesma. mas sofreu apenas pequenas escoriações.

O motorista e único ocupante do veículo nada sofreu restando apenas danos materiais de grande monta.

A Polícia Rodoviária Estadual compareceu no local controlou o trânsito.

