37°BPM prende homem por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Os Policiais Militares do 37° Batalhão de Polícia Militar(37°BPM), prenderam na noite deste domingo (27/2) um homem de 32 anos de idade, por tráfico de drogas em Frederico Westphalen.

A prisão foi realizada após abordagem abordagem à um veículo suspeito, e em revista pessoal foi localizado e apreendido 100 gr de cocaína, R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), além de um aparelho de celular.

O indivíduo e o material apreendido foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para registro do flagrante.

