Ação conjunta prende criminoso em Frederico Westphalen

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Brigada Militar (BM) prenderam, na madrugada da quarta-feira (23/2), o motorista de um automóvel que transportava 32 quilos de cocaína, 14 pistolas automáticas e 43 carregadores.

De acordo com a PRF, o condutor do GM Monza recebeu ordem de parada na BR 386 em Seberi. No entanto, o homem fez o retorno e empreendeu fuga em alta velocidade. A perseguição durou vários quilômetros até que o indivíduo abandonou o veículo. Ele foi encontrado em meio ao mato e preso.

O paranaense de 28 anos e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil para lavratura do flagrante.

