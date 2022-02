Homem é preso com revólver e facão no interior de Palmitinho

Na tarde da quarta-feira (23/2), a Brigada Militar (BM) recebeu denúncia anônima informando que um indivíduo trafegava armado em via pública no interior do município.

O homem de 52 anos de idade foi abordado. Na revista pessoal, os policiais militares encontraram um revólver calibre 32 e duas munições intactas, além de um facão com cerca de 40 centímetros de lâmina.

O preso, juntamente com os materiais apreendidos, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Palmitinho para o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.