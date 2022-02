Em três anos, PRF recuperou R$ 23,1 bilhões em apreensões

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou a recuperação de R$ 23,1 bilhões em apreensões relacionadas ao crime organizado em estradas federais de todo o país, nos últimos três anos. De acordo com a PRF, neste período, mais de 1.800 toneladas de drogas foram apreendidas e cerca de 130 mil pessoas foram presas por agentes da corporação e entregues à Polícia Federal ou Civil.

Neste ano, os investimentos em infraestrutura na PRF serão de cerca de R$ 370 milhões. Com esses recursos, a previsão é que sejam instituídas 15 bases aéreas em pontos estratégicos no Brasil e realizadas mais de 90 obras para melhorar o trabalho dos agentes da PRF.

