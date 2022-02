Grave acidente de trânsito é registrado em Ijuí

Um acidente de trânsito envolvendo um Fiat Cronos e uma moto Yamaha Factor foi registrado no início da manhã desta quinta-feira, 24,. na ERS 342 em Ijuí, próximo ao entroncamento com a avenida Alfredo Steglich.

Com o impacto, a moto ficou destruída e o Cronos capotou saindo da pista. No Cronos, com placas de Ijuí, viajavam 4 pessoas, já na moto com placas de Catuípe estavam duas pessoas.

Os dois ocupantes da moto tiveram ferimentos graves e um ocupante do Cronos também se feriu. Bombeiros e Samu realizaram o resgate das vítimas.

A Polícia Rodoviária Estadual De Cruz Alta vai realizar o levantamento do acidente. Não foram divulgados nomes das pessoas envolvidas no acidente.

Foto: Márcio Santos

Fonte:Noroesteonline.com