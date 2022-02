7º BPM intensifica policiamento na Terra Indígena do Guarita

Através de publicação em sua página no Facebook, o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) informou que está realizando o policiamento ostensivo na Terra Indígena do Guarita. O trabalho é executado pelos pelotões de Tenente Portela e de Coronel Bicaco, além da Força Tática e do Setor de Inteligência.

Segundo o comando do 7º BPM, a intensificação do policiamento ostensivo atende ao pedido encaminhado pelo Ministério Público Federal (MPF) e não há previsão para término.

Em entrevista ao Sistema Província de Comunicação, o comandante do 7º BPM, major Diego Munari, não descartou a possibilidade de solicitar reforço ao Batalhão de Choque da Brigada Militar. Ele salientou que o policiamento ostensivo nunca deixou de ser efetuado na Terra do Guarita, mas agora será contínuo, inclusive com viaturas circulando diuturnamente pelas aldeias.

A postagem na rede social ainda ressalta que a finalidade da atuação dos policiais militares é para garantir a segurança efetiva dos indígenas.

Atualmente, a Terra do Guarita – onde vivem mais de sete mil índios – enfrenta um impasse quanto ao cacicado. Uma eleição para o cargo realizada recentemente teve como vencedor Valdonês Joaquim. Entretanto, o grupo liderado pelo cacique Carlinhos Alfaiate não concorda com o pleito e afirma que o mandato vai até dezembro de 2022.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.