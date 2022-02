BM prende quatro homens em Frederico Westphalen

Após receber denúncia na tarde da terça-feira (22/2) de que vários indivíduos armados circulavam pelo bairro Ipiranga em Frederico Westphalen, a Brigada Militar (BM) abordou um quarteto com idades entre 27 e 34 anos.

Com eles, os policiais militares encontraram dois revólveres (calibres 32 e 38) em situação de furto, munições para diversos calibres, uma marreta, um pé de cabra, uma talhadeira e quatro telefones celulares.

Os homens foram presos e conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro da ocorrência.

