PRF apreende 155 mil maços de cigarros contrabandeados em Passo Fundo

Durante ação de combate ao crime, na tarde da segunda-feira (21/2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma carreta que trafegava na BR 285 em Passo Fundo.

O caminhoneiro apresentou nota fiscal de 31 toneladas de soja. No entanto, desconfiados, os agentes da PRF decidiram retirar a lona e verificar a carga. Em meio aos grãos, foram localizadas centenas de caixas de cigarros contrabandeados. A contabilização apontou 155 mil maços, avaliados em mais de R$ 500 mil.

O motorista – um homem de 37 anos e natural do Paraná – revelou que carregou o produto no Paraná e não sabia o destino, pois receberia novas orientações por telefone no decorrer da viagem. Ele foi preso e conduzido à Polícia Federal, juntamente com o veículo e a carga, para o registro da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.