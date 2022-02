BM apreende agrotóxicos estrangeiros na BR 468 em Campo Novo

Por volta das 22 horas da segunda-feira (21/2), o efetivo da Brigada Militar (BM) abordou um veículo que transitava pela BR 468 nas imediações do trevo de acesso à Campo Novo e encontrou 20 litros de agrotóxicos de origem argentina.

O motorista acabou preso em flagrante devido ao crime de contrabando de agrotóxicos e encaminhado à Polícia Federal em Santo Ângelo.

