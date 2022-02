Suspeito de matar e queimar corpo dentro de carro é preso em São Sepé

Um jovem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil de São Sepé na manhã desta segunda-feira. Ele é suspeito de ter assassinado e ateado fogo no carro de Enilson da Silva Fogaça, de 53 anos, no último dia 16. O suspeito foi preso na localidade de Tupanci, onde mora, no interior do município. As investigações apontam que a motivação do crime foi passional.

Conforme a delegada Carla Dolores Castro de Almeida, titular da Delegacia de Polícia da cidade, os investigadores trabalhavam no caso desde o dia do crime apurando o que havia acontecido. As investigação apontaram que o suspeito e a vítima tinham um relacionamento e que o crime teria sido motivado por ciúmes.

– Através de um trabalho incessante da seção de investigação, nós conseguimos elucidar esse crime muito grave e prender o autor. Sexta-feira à tardinha, eu representei pela prisão dele, felizmente, o juiz entendeu que tínhamos bastante provas e decretou a prisão preventiva. As nossas investigações ainda não terminaram. Eu não descarto a possibilidade da participação de outra pessoa. Então, nós continuamos a investigação. Nós chegamos na autoria através de vários meios, mas, principalmente, por imagens de câmeras de monitoramento e no relato de testemunhas. A vítima tinha um envolvimento com o autor. Ele não quis falar sobre o fato, apenas confirmou que eles tinham um relacionamento e que a vítima tinha muito ciúmes do autor e que eles brigavam – explica a delegada.

O jovem foi preso em casa, levado à delegacia e, depois de lavrada a ocorrência, foi encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé, onde vai permanecer à disposição da Justiça.

O CASO

O carro da vítima, um Onix preto com placas de Santa Maria, foi encontrado na tarde do dia 16 de fevereiro na estrada para Vila Nova do Sul totalmente queimado. A polícia encontrou uma ossada dentro do veículo carbonizado.

