Rapaz invade gráfica, ataca o primeiro que vê na frente e mata homem a facadas em Ibirubá

Um crime chocou a cidade de Ibirubá na manhã desta de segunda-feira (21). Quando iniciavam a semana de trabalho, os funcionários da Gráfica Ibirubá localizada na esquina das ruas Dumoncel Filho e Mérito, no centro da cidade, foram surpreendidos por um homem que invadiu o local portando uma faca. O agressor atingiu um dos funcionários, o vendedor André Daniel Rebelato, que estava na parte frontal do estabelecimento. Após ferir André, o agressor fugiu em direção ao centro da cidade.

A Brigada Militar foi acionada e capturou o agressor uma quadra acima do local do crime, na Travessa Condor. Transtornado, ele cortou os pulsos e ficou bastante ensanguentado. O elemento precisou ser imobilizado com disparos de munição de borracha. Em seguida um veículo particular levou o agressor, acompanhando de um policial, para ser atendido no Hospital da Comunidade Annes Dias em Ibirubá.

André Rebelato foi levado para o Pronto Atendimento do Hospital, onde acabou falecendo. Em frente ao hospital uma grande quantidade de pessoas lamentavam o ocorrido, sem entender o que leva o ser humano a cometer algo tão grave.

André será lembrado como um tradicionalista, pessoa alegre e comunicativa, um colega inteligente e competente. Atos de despedida e sepultamento serão informados durante o dia.