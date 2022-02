Motorista vítima de acidente na ERS-591 é sepultado em Miraguaí

Foi sepultado no final da tarde de sábado, 19, o corpo de Valdecir Camini, de 42 anos, no cemitério da localidade de Sítio Gabriel, em Miraguaí.

Valdecir era o motorista de um caminhão leiteiro de uma cooperativa de Tenente Portela e morreu após uma saída de pista na ERS-591, próximo ao distrito Castelinho, em Frederico Wesphalen, segundo o site Infoco RS.

O corpo foi encaminhado para necropsia e o caminhão para a perícia mecânica. A vítima era natural de Miraguaí, mas residia em Vista Gaúcha.

