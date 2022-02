Propriedade rural é alvo de bandidos em Chiapetta

Uma propriedade rural foi alvo de bandidos na sexta-feira, 18, à tarde, em Chiapetta.

Segundo registro, por volta das 15h30 cinco pessoas, sendo uma mulher e quatro homens, chegaram na propriedade em um veículo branco e renderam um homem que estava no local.

De acordo com o relato, um dos bandidos manteve uma arma apontada para a vítima, ordenando que não se mexesse e ficasse em silêncio, enquanto os demais entraram na residência.

Duas armas foram roubadas, de acordo com as informações divulgadas pela polícia.

Após a ação, os meliantes fugiram.

A Brigada Militar foi acionada e registrou a ocorrência. A Polícia Civil investiga os fatos. Até o momento, ninguém foi preso.

