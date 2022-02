Polícia Civil de Três Passos apreende entorpecentes e arma de fogo

Na tarde da sexta-feira (18/2), agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de busca em uma residência na cidade de Três Passos.

Na ação, foram encontradas cinco buchas de cocaína (3,2 gramas), uma porção de maconha (14 gramas), uma balança de precisão e uma pistola calibre 22, municiada com seis cartuchos.

Um indivíduo acabou preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

