Mulher é encontrada morta em Palmeira das Missões

O corpo de uma mulher, de 35 anos, identificada como Clarice Mercedes foi encontrado, nesta sexta-feira, 18/02, em via publica no bairro Profelurb, em Palmeira das Missões.

Ela apresentava lesões na cabeça. As causas da morte são investigadas pela policia. O corpo da mulher foi encaminhado para perícia.

