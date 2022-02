Homem é preso por estupro de vulnerável em Miraguaí

Um homem suspeito de estupro de vulnerável foi preso por volta das 11h30min desta sexta-feira, dia 18/02.

O fato ocorreu em Miraguaí, quando a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela.

Segundo inquérito policial, uma menina de 09 anos de idade teria sido estuprada pelo suspeito, que segundo informações seria um pastor religioso de 54 anos. A vítima pertencia ao circulo familiar do acusado.

O mesmo foi conduzido para a delegacia de policia e posteriormente ao presidio regional de Três Passos.

