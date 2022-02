Pastor acusado de estupro de vulnerável é preso em Miraguaí

De acordo com a Polícia Civil, o preso atua como pastor religioso na cidade e a vítima pertencia ao círculo familiar do acusado (Foto: Diones Roberto Becker)

Através do Twitter, a Polícia Civil anunciou na tarde da sexta-feira (18/2), que prendeu o investigado por estupro de vulnerável em Miraguaí. A prisão do homem de 54 anos de idade foi realizada por agentes das delegacias de Miraguaí e Tenente Portela.

De acordo com a Polícia Civil, o preso atua como pastor religioso na cidade e a vítima pertencia ao círculo familiar do acusado.

