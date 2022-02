PRF prende contrabandista com mais de 2 mil litros de agrotóxico contrabandeado em Palmeira das Missões

Na manhã desta sexta-feira (18), na BR 468 em Palmeira das Missões, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que transportava 2.400 litros de agrotóxicos contrabandeados da Argentina num caminhão F4000.

Em atividade de repressão ao crime, Policiais Rodoviários Federais abordaram o caminhão que transitava na BR 468. O motorista era um homem de 44 anos, morador da cidade de Sarandi, que já possui passagem pelo presídio.

Na carroceria do caminhão foram encontrados mais de uma centena de galões de agrotóxicos de fabricação estrangeira, totalizando 2.400 litros.

A polícia já constatou que alguns dos agrotóxicos apreendidos são proibidos pela Anvisa, após estudos internacionais indicarem casos de intoxicação aguda e morte de pessoas que tiveram contato com essa substância, além de estar relacionado a casos de câncer e doença de Parkinson.

O preso, o veículo e a carga foram apresentados na Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo para registro do flagrante.

