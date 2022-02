Dois corpos são encontrados carbonizados dentro de veículo em Sarandi

Foi localizado no final da tarde de quarta-feira, 16/02, pelo serviço auxiliar do corpo de Bombeiros de Sarandi um veículo Fiat Uno incendiado no interior da cidade. Dentro do veiculo estavam dois corpos carbonizados.

O fato ocorreu nas proximidades do Aeroporto Municipal Tobias Bacchi, entorno das 18h30min. A Brigada Militar isolou o local para o trabalho da perícia.

E segundo a primeira linha de investigação, foi apontado como crime de execução. Foi realizada a remoção dos corpos pela pericia na noite do dia 16.

A confirmação oficial dos cadáveres será possível somente com exame de DNA, no entanto, segundo familiares os corpos são de Luis Antônio Silveira e Kelvin Luís Miquelon, que estavam desaparecidos do município de Júlio de Castilhos desde a última terça-feira 15.

A polícia de Júlio de Castilho relata que as famílias registraram Boletim de Ocorrências do desaparecimento, e agora, aguardam os resultados dos exames para confirmação da teoria.

Segundo a polícia, Luis Antônio Silveira trabalharia como Uber, e estaria fazendo uma “corrida” para o passageiro Kelvin no dia do desaparecimento.

