Careta tomba e bloqueia pista na RSC-472, em Três Passos

Foi registrado em Três Passo na madrugada desta quinta-feira, 17/02, um acidente de envolvendo uma careta carregada de farelo que tinha como destino a cidade de Tenente Portela.

O fato ocorreu no km 65 da RSC-472, após uma curva na localidade de Linha Turvo, quando a careta acabou tombando na pista.

Dois homens estavam no caminhão, mas apenas o motorista ficou levemente ferido e foi conduzido por populares ao Hospital de Caridade.

Uma pista ficou bloqueada pelo vazamento de óleo e o transbordo da carga e a retirada da carreta.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone/ celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.