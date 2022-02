Motorista natural de São Martinho é preso por embriagues ao volante

Um caminhoneiro foi preso por embriagues ao volante na manhã da ultima terça-feira, 15/02, por policiais rodoviários Federais.

O mesmo estava andando em zigue-zague na BR 386 em Seberi e foi preso pela policia em um posto de gasolina. Segundo o vídeo de um motorista que estava trafegando atrás do mesmo, ele estaria andando a mais de 130 km por hora na rodovia.

O motorista, um homem de 33 anos, natural de São Martinho, apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos vermelhos e fala arrastada. Ele fez o teste de bafômetro que deu positivo, diante disso foi autuado por embriaguez ao volante, além de ser preso e conduzido para a delegacia de Seberi.

Os vídeos do caminhão viralizaram em grupos do whatsapp.

