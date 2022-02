Autor de homicídio em Tenente Portela presta depoimento na Polícia Civil

O homem de 30 anos se apresentou na Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela e confessou o crime. Ele também entregou a arma branca utilizada para golpear Eleandro Bohnheberge Melo, de 32 anos. O crime ocorreu na madrugada do domingo (6/2), na Avenida Santa Rosa. A vítima chegou a ser levada ao Hospital Santo Antônio (HSA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

— Foram inquiridas testemunhas do fato, cujos depoimentos, em confronto com o interrogatório do autor, permitem concluir pelo seu indiciamento por homicídio doloso, que ocorre quando a pessoa tem a intenção de matar — explicou o delegado Roberto Fagundes Audino.

A autoridade policial ainda revelou que existe a possibilidade de representação pela prisão preventiva do homem e isso será analisado nos próximos dias com a conclusão do inquérito.

