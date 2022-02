Acidente na BR-285 deixa vítima fatal

Foi registrado um grave acidente na tarde desta quarta-feira na BR-285 no km 438 sentido Panambi/Ijuí, quando uma carreta com placas de Augusto Pestana, por motivos desconhecidos perdeu o controle e veio a capotar fora da pista na localidade de Saltinho Rincão da Laje.

Segundo informações de Márcio Santos do Grupo Caçadores de Noticias, o condutor da carreta morreu no local do acidente, a identidade não foi informada.

A PRF e os Bombeiros de Ijuí atenderam a ocorrência.

