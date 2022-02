Vídeo: Grave acidente entre duas carretas é registrado na BR 285 entre Panambi e Santa Bárbara do Sul

Um grave acidente de trânsito do tipo colisão frontal, envolvendo duas carretas foi registrado na BR-285, km 402, entre Santa Bárbara do Sul e Panambi, por volta das 9h30 desta sexta-feira (04).

Com o impacto uma das carretas, da empresa Cotripal de Panambi, carregada de óleo diesel, tombou fora da pista, sendo que o motorista foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Panambi. Já o condutor da outra carreta, de Cachoeira do Sul, ficou preso nas ferragens, sendo necessário o trabalho da Equipe do Corpo de Bombeiros de Panambi e após encaminhado ao Pronto Socorro de Panambi.

veja o vídeo:

(Vídeo: Reprodução/Caçador De Notícias/facebook)

