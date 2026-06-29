Segunda, 29 de Junho de 2026
12°C 14°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com investimento do Estado, nova recepção do Complexo Madre Teresa passa a receber os pacientes nesta quinta-feira

Fotos: Comunicação/HMMKBO secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve em Itajaí na manhã desta segunda-feira, 29, para uma visita técnica...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/06/2026 às 13h00
Com investimento do Estado, nova recepção do Complexo Madre Teresa passa a receber os pacientes nesta quinta-feira
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Comunicação/HMMKB

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve em Itajaí na manhã desta segunda-feira, 29, para uma visita técnica e conhecer a nova Recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen (HMMKB). O espaço, viabilizado com investimento superior a R$ 1,1 milhão do Governo de Santa Catarina, foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e acolhimento aos pacientes que procuram atendimento na instituição. O novo espaço passa a receber os pacientes a partir de quinta-feira, 2 de julho.

“A nova recepção é um espaço mais acolhedor para pacientes e profissionais. O Hospital Marieta Konder Bornhausen, maior unidade de Santa Catarina que atende pelo SUS, vem recebendo investimentos do Governo do Estado desde 2023, conforme determinação do governador Jorginho Mello. É um hospital de alta complexidade, porta aberta e referência regional, e por isso precisa de ambientes cada vez mais humanizados. A nova recepção entra em funcionamento nesta semana, qualificando o atendimento e o acolhimento à população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A reforma foi planejada para acompanhar o crescimento da instituição nos últimos anos, adequando a principal porta de entrada do hospital ao aumento do volume de atendimentos e à evolução dos protocolos de segurança assistencial. O novo ambiente amplia a capacidade de acolhimento, melhora a organização dos fluxos e proporciona mais conforto, acessibilidade e eficiência para pacientes, acompanhantes e colaboradores.

“Recebemos o secretário Diogo Demarchi, em visita técnica à nova recepção do Complexo Madre Teresa, totalmente reformada com recursos do Governo do Estado. Agradeço ao governador Jorginho Mello, pois, sem esse investimento, essa obra seria inviável. Mesmo com uma agenda intensa, o secretário veio para acompanhar de perto, verificar a obra e autorizar o início do funcionamento. A nova recepção vai garantir mais conforto, agilidade e acolhimento aos pacientes do ambulatório, da Unacon, do CDI, das internações e de todo o Complexo, oferecendo um atendimento mais humano à população”, agradece a diretora do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Irmã Simone Santana.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo a gerente de Projetos e Operações do Hospital Marieta, Tatiana Treis Chemin de Luca, a nova recepção marca a conclusão do projeto do Complexo Madre Teresa. “Concluir esta obra significa finalizar um importante ciclo de expansão do Hospital Marieta. A recepção é o primeiro contato dos pacientes com a instituição e precisava acompanhar o crescimento da nossa estrutura. O novo espaço foi concebido para oferecer um acolhimento mais humanizado, organizar melhor os fluxos assistenciais e garantir mais segurança, conforto e eficiência desde a chegada de pacientes, acompanhantes e visitantes,” destaca Tatiana.

O Governo de Santa Catarina realizou a entrega completa do Complexo Madre Teresa, em 2025, consolidando o Hospital Marieta como o maior hospital de Santa Catarina. O investimento total do Estado ultrapassou R$ 134,6 milhões. Hoje, a instituição dispõe de mais de 30 especialidades médicas, maternidade de alto risco, UTI adulto e Neonatal, Banco de Leite Humano, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), Instituto do Coração (INCOR), Centro de Imagem, porta aberta para atendimento de urgência e emergência e diversos serviços de alta complexidade que fazem do hospital uma referência para toda a região da Foz do Rio Itajaí e para Santa Catarina.

Texto: Comunicação/HMMKB

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Instituição está recebendo mais de R$ 3,4 milhões do Avançar Mais na Saúde para obra e aquisição de equipamentos e mobiliário -Foto: Arthur Vargas/Ascom GVG
Saúde Há 4 horas

Em Osório, governo do Estado inaugura serviço de oncologia no Hospital São Vicente de Paulo

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou na segunda-feira (29/6) o serviço de oncologia do Hospital São Vicente de Pau...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

AVISO DE PAUTA: Governo do Estado reinaugura Unidade de Coleta do Hemosc em Canoinhas

O Governo do Estado reinaugura, nesta terça-feira, 30, a Unidade de Coleta do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (HEMOSC), em Ca...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Após casos de sarampo, Ministério da Saúde recomenda vacinar bebês

Imunizante deverá ser aplicado em crianças de 6 a 11 meses e 29 dias

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 11 horas

Samu registra mais de 560 ligações de importunação em Santa Catarina neste ano

Foto: Divulgação/SamuO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou 568 ligações de importunação em Santa Catarina, entre janeiro e a ...
Saúde Há 13 horas

Caminhos da Reportagem mostra desafios para fechar manicômios

Brasil tinha 1.655 internados nessas instituições em 2025

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 14°
13° Sensação
1.06 km/h Vento
92% Umidade
100% (0.57mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h51 Pôr do sol
Terça
16° 12°
Quarta
19° 15°
Quinta
15°
Sexta
14°
Sábado
21° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 30 minutos

Como a Shopee conecta ONGs e doadores no Brasil
Tecnologia Há 1 hora

Hablla leva debate sobre IA e WhatsApp à América Latina
Justiça Há 1 hora

STJ: estado de SP deve ter protocolo para atuar em manifestações
Tecnologia Há 2 horas

IA na Reforma Tributária exige fontes oficiais
Internacional Há 2 horas

Ministro da Defesa irá a Caracas para reforçar apoio aos venezuelanos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,00%
Euro
R$ 5,90 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,179,88 -0,53%
Ibovespa
173,205,34 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7051 (28/06/26)
19
32
50
73
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias