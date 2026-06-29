Com investimento do Estado, nova recepção do Complexo Madre Teresa passa a receber os pacientes nesta quinta-feira

Fotos: Comunicação/HMMKB

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, esteve em Itajaí na manhã desta segunda-feira, 29, para uma visita técnica e conhecer a nova Recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen (HMMKB). O espaço, viabilizado com investimento superior a R$ 1,1 milhão do Governo de Santa Catarina, foi projetado para oferecer mais conforto, acessibilidade e acolhimento aos pacientes que procuram atendimento na instituição. O novo espaço passa a receber os pacientes a partir de quinta-feira, 2 de julho.

“A nova recepção é um espaço mais acolhedor para pacientes e profissionais. O Hospital Marieta Konder Bornhausen, maior unidade de Santa Catarina que atende pelo SUS, vem recebendo investimentos do Governo do Estado desde 2023, conforme determinação do governador Jorginho Mello. É um hospital de alta complexidade, porta aberta e referência regional, e por isso precisa de ambientes cada vez mais humanizados. A nova recepção entra em funcionamento nesta semana, qualificando o atendimento e o acolhimento à população”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

A reforma foi planejada para acompanhar o crescimento da instituição nos últimos anos, adequando a principal porta de entrada do hospital ao aumento do volume de atendimentos e à evolução dos protocolos de segurança assistencial. O novo ambiente amplia a capacidade de acolhimento, melhora a organização dos fluxos e proporciona mais conforto, acessibilidade e eficiência para pacientes, acompanhantes e colaboradores.

“Recebemos o secretário Diogo Demarchi, em visita técnica à nova recepção do Complexo Madre Teresa, totalmente reformada com recursos do Governo do Estado. Agradeço ao governador Jorginho Mello, pois, sem esse investimento, essa obra seria inviável. Mesmo com uma agenda intensa, o secretário veio para acompanhar de perto, verificar a obra e autorizar o início do funcionamento. A nova recepção vai garantir mais conforto, agilidade e acolhimento aos pacientes do ambulatório, da Unacon, do CDI, das internações e de todo o Complexo, oferecendo um atendimento mais humano à população”, agradece a diretora do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Irmã Simone Santana.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo a gerente de Projetos e Operações do Hospital Marieta, Tatiana Treis Chemin de Luca, a nova recepção marca a conclusão do projeto do Complexo Madre Teresa. “Concluir esta obra significa finalizar um importante ciclo de expansão do Hospital Marieta. A recepção é o primeiro contato dos pacientes com a instituição e precisava acompanhar o crescimento da nossa estrutura. O novo espaço foi concebido para oferecer um acolhimento mais humanizado, organizar melhor os fluxos assistenciais e garantir mais segurança, conforto e eficiência desde a chegada de pacientes, acompanhantes e visitantes,” destaca Tatiana.

O Governo de Santa Catarina realizou a entrega completa do Complexo Madre Teresa, em 2025, consolidando o Hospital Marieta como o maior hospital de Santa Catarina. O investimento total do Estado ultrapassou R$ 134,6 milhões. Hoje, a instituição dispõe de mais de 30 especialidades médicas, maternidade de alto risco, UTI adulto e Neonatal, Banco de Leite Humano, Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), Instituto do Coração (INCOR), Centro de Imagem, porta aberta para atendimento de urgência e emergência e diversos serviços de alta complexidade que fazem do hospital uma referência para toda a região da Foz do Rio Itajaí e para Santa Catarina.

Texto: Comunicação/HMMKB

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