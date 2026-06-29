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Prazo para pagar sexta e última parcela do IPVA 2026 termina na terça-feira (30)

Os proprietários de veículos que optaram por parcelar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 deverão fazer a quitação da...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/06/2026 às 13h00
Prazo para pagar sexta e última parcela do IPVA 2026 termina na terça-feira (30)
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Os proprietários de veículos que optaram por parcelar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 deverão fazer a quitação da última parcela do tributo até terça-feira (30/6). De acordo com balanço da Secretaria da Fazenda (Sefaz), mais de 355 mil contribuintes estão com o parcelamento ativo e devem realizar o pagamento.

Caso a última parcela não seja paga, passa a incidir sobre ela multa de 0,334% ao dia, até o limite de 20%, além de juros. Nesse caso, a multa e os juros valem a partir de 1º de maio, já que 30 de abril foi a data de vencimento do tributo para todos os finais de placas, além de ter sido o último dia para quem optou por pagar a cota única.

Em julho, a Receita Estadual começará a inscrever em dívida ativa os contribuintes em situação de inadimplência. A partir de então, há um acréscimo de 5% na multa, o valor do débito passa a ser corrigido pela taxa Selic e a dívida passa a ser protestada em cartório e a estar sujeita a cobrança judicial.

Ingressando na lista de devedores, os contribuintes ficam impedidos de emitir certidão negativa de débitos tributários à administração estadual, além de estarem sujeitos a outras penalidades administrativas que geram custos adicionais.

O balanço mais recente, com dados contabilizados até esta segunda-feira (29/6), aponta que 3,3 milhões de veículos já estavam com o IPVA 2026 quitado. O número de inadimplentes chega a 768 mil – o que corresponde a 18,8% do total de veículos tributados.

Consulta e pagamento

Para consultar o valor do IPVA e emitir o QR Code, o contribuinte pode acessar o site do tributo ou utilizar o aplicativo IPVA RS. O acesso exige autenticação com login gov.br nos níveis prata ou ouro.

O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e nas lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix está disponível em mais de 760 instituições financeiras. É importante observar os horários de funcionamento de cada canal para não perder o prazo. Também é possível quitar, com o imposto, a taxa de licenciamento e eventuais multas.

Fique atento a golpes

A Sefaz não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Antes de concluir o pagamento, especialmente via Pix, o contribuinte deve conferir os dados do destinatário, que devem ser:

  • Nome: IPVA Sefaz/RS
  • CNPJ: 87.958.674/0001‑81
  • Instituição: Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

Não conclua o pagamento para destinatário diferente.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

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