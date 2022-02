Motorista que atropelou PM em Ijuí vai responder em liberdade

Um ciclista foi atropelado na tarde de quarta-feira, 02/02, em Ijuí por um veículo Peugeot. Segundo informações, o ciclista foi atropelado no cruzamento das ruas 19 de Outubro e a do Comércio.

O motorista do veiculo fugiu do local sem prestar socorro. A Brigada Militar foi acionado e após algumas diligências, identificou e abordou o suspeito.

O carro foi aprendido e está à disposição dos policias para averiguações necessárias. O condutor foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. O ciclista, um Policial Militar, não teve ferimentos graves apenas escoriações, mas precisou de atendimento médico.

Conforme o delegado Amílcar Souza Neto, o flagrante aconteceu pelo fato de o motorista ter dirigido embriagado. O motorista pagou fiança e vai responder em liberdade.

