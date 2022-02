Suposto autor de duplo assassinato ocorrido em Braga é encontrado morto

Por volta das 15 horas desta quinta-feira (03/02) o homem que teria cometido dois assassinatos em sequência nas localidades de Pedro Garcia e Barra do Gravatá em Braga foi encontrado morto.

O homem teria invadido a residência de sua ex-companheira e com golpes de faca assassinou a mesma. A mulher ainda conseguiu sair da residência mas morreu no meio da rua na frente de sua casa.

Na sequência o suposto autor fugiu do local e se dirigiu até a localidade de Barra do Gravatá onde teria desferido tiros contra uma residência atingindo um homem, o qual chegou a ser levado até o Hospital de Campo Novo mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Brigada Militar fez buscas na região atrás do suspeito que foi encontrado sem vida por volta das 15h.

