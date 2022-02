Brigada Militar apreende carga de cigarros entre Horizontina e Crissiumal

A brigada militar de Crissiumal realizou a prisão de uma de uma carga de cigarros contrabandeados. O fato ocorreu quando a policia militar recebeu informações de que uma caminhoneta fugiu de uma guarnição da Brigada Militar de Crissiumal.

O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 02/02, e uma guarnição se deslocou até o local em uma estrada do interior onde o veículo foi localizado e acompanhado por volta de 15 quilômetros de estradas de chão.

O condutor parou o veiculo próximo a um mato e deu fuga a pé, mas foi alcançado por volta de um quilometro do local pela Policia Militar. Ele foi preso em flagrante e foi encaminhado até a Polícia Federal de Santo Ângelo onde o flagrante foi lavrado.

A carga que ele transportava no veiculo tratava-se de 14 mil maços de cigarro, que foi avaliado em 70.000 reais, e segundo a brigada militar a carga tinha como destino a cidade de Passo Fundo.

