Brigada Militar faz buscas a suspeito de matar homem e mulher em Braga

A Brigada Militar (BM) está procurando o suspeito de matar um homem e uma mulher em diferentes localidades do município de Braga. Os crimes ocorreram por volta do meio dia da quinta-feira (3/2). As informações são do site Observador Regional.

O primeiro assassinato aconteceu na comunidade de Pedro Garcia, quando o agressor invadiu a casa da ex-companheira e a feriu com golpes de faca. A mulher ainda tentou buscar socorro, mas morreu na rua em frente a sua moradia.

Na sequência, o suspeito se dirigiu até a localidade de Barra do Gravatá. Lá, desferiu disparos de arma de fogo contra uma residência, atingindo um indivíduo. A vítima foi socorrida até o hospital de Campo Novo, no entanto, veio a óbito.

A Polícia Civil está realizando os levantamentos necessários e irá investigar as motivações dos crimes.

