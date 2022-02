Ladroes são presos em Giruá após assaltarem loja em Três de Maio

Foi assaltada em três de maio uma loja de armas e materiais esportivos, nesta quarta-feira, 02/02. A loja está localizada na Rua Horizontina no centro de Três de Maio e o assalto a mão armada ocorreu por volta das 9h da manhã, quando três indivíduos chegaram à loja e anunciaram o roubo. Os indivíduos estavam em um Hyundai Azera de cor preta, com placas MERCOSUL MDZ 2A54 que mais tarde foi abandonado na BR 472 (entre Três de Maio e Santa Rosa) eles seguiram a fuga em um veículo Kombi. Os bandidos foram presos em Giruá em frente ao mercado da Cotrirosa.

Os Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (4º BPAF) realizaram buscas na região e localizaram a Kombi com os homens, eles vestiam roupas camufladas do Exército, e tinham com eles uma grande quantidade de armas roubadas e o armamento utilizado pelos indivíduos durante o crime. Os policiais militares apreenderam um fuzil 762 artesanal, 32 pistolas de diversos calibres, sete revólveres, uma carabina 9 mm, 22 espingardas calibre 12, carregadores e munições. Todos os homens têm passagem policial.

Os policiais descobriram o local onde os indivíduos levariam o s produtos do roubo e uma guarnição se dirigiu a residência uma mulher foi detida na casa e apreendidos com ela um colete balístico e munições.

A ação policial realizada por efetivo do 4º BPAF contou com apoio do 7º Regimento de Polícia Montada (7º RPMon), Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.