Homem é preso com carga de milho contrabandeado no interior de Crissiumal

Um homem foi preso com uma carga de 140 sacas de milho contrabandeados da Argentina. O fato ocorreu no interior de Crissiumal e abordagem feita pela Brigada Militar ocorreu quando o caminhão estava sendo carregado próximo ao Rio Uruguai.

Segundo as informações, a carga foi localizada em Barra do Buricá e é avaliada em R$ 11.200 reais. O caminhão onde seria transportada a carga também foi apreendido.

Se aproveitando do preço mais baixo da saca na Argentina, os contrabandistas compram os grãos do lado de lá, fazem a travessia através de portos clandestinos nas margens do Rio Uruguaí e entregam em cerealista do lado brasileiro, esquentando as sementes em produções legalizadas no Rio Grande do Sul.

