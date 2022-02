Acidente na RSC-163 em Barra do Guarita deixa 5 pessoas feridas

Um Fiat-Siena com placas de Mercosul e um Ford-Escort com placas de Palmeira das Missões acabaram colidindo frontalmente manhã desta terça-feira, 01/02, na RSC 163, interior de Barra do Guarita.

O fato aconteceu em frente ao cemitério da localidade de Capoeira Grande deixando 5 pessoas feridas sendo, dois idosos que estavam no veículo Siena e três indígenas estavam no Escort sendo elas duas gestantes mais o motorista.

Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela pelo SAMU e a ambulância de Barra do Guarita.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.