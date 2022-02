Suspeito de homicídio preso em Ijuí iria cometer dois assaltos, diz BM

O principal de um homicídio ocorrido no último fim de semana foi preso pela Brigada Militar no final da tarde desta segunda-feira, em Ijuí. A abordagem ocorreu nas proximidades do campo de futebol do bairro Lambari, na Rua Jorge Leopoldo Weber. Um criminoso que estava foragido da Justiça desde o dia 4 de dezembro do ano passado foi preso, bem como uma mulher, proprietária da casa.

O tenente Marcos Heberle, comandante da Força Tática, disse que, quando o suspeito percebeu que a residência estava cercada, este, que estava armado correu para os fundos da residência. “Ele tentou enfrentar os policiais da Força Tática e obviamente não teve êxito, sendo preso”, disse o tenente Marcos Heberle.

Cerca de mil pedras de crack, uma determinada quantia em dinheiro e um revólver calibre 38. Uma mulher, dona da residência, também foi conduzida para esclarecimentos na Delegacia da Polícia Civil. O Conselho Tutelar foi acionado pois na residência estava um bebê.

“Conseguimos tirar de circulação, além do suspeito do homicídio, sua companheira traficante. Com esta ação evitamos pelo menos dois assaltos que ocorreriam no final da tarde desta segunda-feira e na terça-feira. O primeiro seria em um posto de combustível da região e o segundo em um estabelecimento comercial de Ijuí. Ele confirmou que tudo estava arquitetado para esses dois roubos”, concluiu Heberle.

O HOMICÍDIO

O crime ocorreu na madrugada de sábado quando o pedreiro Cristiano da Silva Albrecht foi morto a tiros na Rua Manaus, no bairro São Paulo. Este foi primeiro homicídio do ano. A vítima morreu horas antes de completar 32 anos.

Conforma a Brigada Militar, trata-se de fato relacionado ao tráfico de drogas, novamente, no município onde há grande consumo de drogas, cujos próprios usuários são os que fomentam tais crimes. A vítima era apenado do sistema prisional em liberdade, inclusive com homicídio em sua ficha criminal e tinha ligação com facção criminosa.

