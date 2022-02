Bombeiros de Tenente Portela atendem princípio de incêndio na cidade

A ação de atear fogo em na vegetação de um terreno baldio na Avenida Itapiranga em Tenente Portela quase causou um incêndio com efeitos mais significativos.

O fogo se espalhou rápido e as chamas ganharam grandes proporções e se aproximaram de uma casa de madeira, vizinha ao terreno.

Os bombeiros foram acionados e conseguiram combater as chamas e acabar com o sinistro antes que ela atingisse a casa.

Os bombeiros fazem alerta para que as pessoas evitem por fogo em qualquer área, principalmente neste momento em que ainda está tudo muito seco em virtude da falta de chuvas.

