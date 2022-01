Motocicleta furtada em Tenente Portela é recuperada em Três Passos pela BM

Policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por volta das 9h da manhã, desta segunda-feira, 31/01, pelo crime de receptação de veículo. A prisão ocorreu após abordagem de uma motocicleta no centro da cidade Três Passos.

O durante verificação foi visto que o número do chassi estava raspado e a placa não condizia. Após a polícia verificar o sistema informatizado, foi verificado que a motocicleta encontrava-se em situação de furto/roubo o qual havia ocorrido no ano passado, na cidade de Tenente Portela.

O homem foi preso em flagrante por receptação e a motocicleta apreendida e encaminhada a delegacia de polícia.

