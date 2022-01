Colisão contra cavalo deixa motorista preso às ferragens em Cruz Alta

De acordo com informações da rádio Cruz Alta, o fato ocorreu por volta das 20h30min da sexta-feira (28/1). O veículo seguia pela BR 158 – na saída para Santa Maria – quando colidiu no cavalo que estava sobre o asfalto.

O motorista ficou preso às ferragens, sendo necessário o acionamento dos bombeiros para realizar o desencarceramento. O SAMU auxiliou no atendimento. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O trânsito de veículos ficou lento no ponto do acidente, mas não houve interrupção da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência.

