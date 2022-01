Carro cai em ribanceira em Itapiranga

Um Fiat Mobi caiu numa ribanceira na Avenida Beira Rio, proximidades da Uceff de Itapiranga.

O fato ocorreu por volta das 17h30min de quinta-feira, 27, e conforme as informações obtidas pela reportagem do Portal Peperi, o veículo estava estacionado quando disparou e acabou caindo em uma ribanceira e parando em um riacho com pouca água, em pouco tempo depois o carro foi removido por um guincho.

As informações apontam que não havia ninguém no veículo no momento do acidente. A Polícia Militar esteve presente na ocorrência.

