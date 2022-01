PC investigará caso de idosa internada com larvas na boca e nariz em hospital de Santa Maria

Um caso que ganhou notoriedade nas redes sociais na última semana, será investigado pela Polícia Civil de Santa Maria. A irmã de uma paciente de 64 anos, internada no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), flagrou larvas saindo pelo nariz e embaixo da língua da idosa.

Segundo a irmã, na última segunda-feira, 24, quando foi visitar a idosa, que está internada em espaço isolado na casa de saúde desde o dia 21, se deparou com a situação, classificada por ela como “desesperadora”. Uma funcionária providenciou a limpeza das larvas.

A irmã registrou boletim de ocorrência sobre o caso na Polícia Civil e também no Ministério Público. O Hospital ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

