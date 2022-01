Homem vitima de agressão morre em três Passos

Foi a óbito na UTI do Hospital Caridade o homem que havia sido brutalmente ferido na cabeça na noite do dia 13 de janeiro, em Três Passos.

Noedi Rodrigues, de 38 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, 27, por ter sido agredido com facão e pedra durante um desentendimento ocorrido no bairro Frei Olímpio.

Ele havia sido levado ao hospital por populares, e acabou morrendo 14 dias depois.

