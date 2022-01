Brigada Militar prende homem por contrabando de agrotóxicos em Três Passos

Na quarta-feira (26/01), por volta das 05h30 policiais militares do 7º BPM prenderam um homem por contrabando de agrotóxicos em Três Passos.

A prisão ocorreu na BR 468, Km 101, após abordagem de um veículo, sendo localizado no seu interior 15 galões de agrotóxicos, 20 litros em cada, de origem estrangeira.

O condutor do veículo foi preso e conduzido para a Polícia Federal de Santo Ângelo.

