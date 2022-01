Homem é preso por tráfico de drogas em Três de Maio

Na tarde desta terça-feira (25/01), policiais militares e civis de Três de Maio, em ação conjunta, prenderam um indivíduo por tráfico de drogas.

Após informações, os policiais abordaram uma motocicleta nas proximidades do Km 10, que deslocava sentido Horizontina a Três de Maio. O indivíduo ao avistar os policiais tentou dispensar um invólucro plástico, o qual foi localizado e após averiguação constatado tratar-se de cocaína.

Na ação foram apreendidas 300 gramas de cocaína. O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.