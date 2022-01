Homem é preso por estupro em Miraguaí

A Brigada Militar prendeu na tarde desta terça-feira, 25/01, um homem de 24 anos, no centro de Miraguaí.

A prisão ocorreu pelo crime de estupro de vulnerável conforme diz o mandado. O crime ocorreu no setor São João Irapuá, localidade da Terra Indígena do Guarita, em Redentora.

A ordem de prisão foi expedida pelo Poder Judiciário da comarca de Coronel Bicaco, e após os tramites, ele foi encaminhado ao presídio de Três Passos.

