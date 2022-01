Mulher é presa em Ijuí por tráfico de drogas

Uma mulher de 28 anos, responsável pela logística do tráfico em uma banca de jogos, localizada no Centro de Ijuí, foi presa na ultima terça-feira, 25/01, pela Brigada Militar, durante trabalho de inteligência realizado pela mesma.

A prisão ocorreu durante abordagem e busca pessoal realizada pela BM. No local foram apreendidos 250 gramas de cocaína, quantidade suficiente para confeccionar aproximadamente 500 buchas de droga.

A droga estava dividida e pesada pronta para entrega, e nomeada com os nomes dos traficantes que iriam receber o entorpecente.

A mulher foi presa e conduzida juntamente com o material apreendido para a delegacia de Policia de Ijuí.

