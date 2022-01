Brigada Militar prende suspeitos de roubo a pedestre em Três Passos

No fim da tarde de terça-feira (25/01), por volta das 18 horas e 20 minutos, policiais militares do 7º BPM prenderam dois jovens suspeitos de roubo a pedestre no centro da cidade de Três Passos.

A prisão ocorreu logo após o roubo, sendo localizado com ambos os objetos subtraídos da vítima.

