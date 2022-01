Homem é morto a tiros no Pinheirinho do Vale

A Delegacia de Polícia de Palmitinho recebeu na noite desta segunda-feira, 24, a informação de um homicídio ocorrido na localidade de Linha Vermelha, interior da cidade de Pinheirinho do Vale.

A vítima era um homem de nome WALDECIR DE DEUS E SILVA popularmente conhecido como “Cabelo”, tinha 57 anos, e era natural de Pinhalzinho, SC.

No momento os autores do fato ainda não foram identificados. A polícia Civil investiga o caso e realiza diligencias para o esclarecimento do crime.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.