Acidente é registrado em Itapiranga na SC-163

O Corpo de Bombeiros de Itapiranga foi chamado no fim da tarde, na última segunda-feira, 24, para atender um acidente, saída de pista por volta das 17h40 min.

O fato ocorreu na SC-163 em Itapiranga, quando o carro com placas de Santa Rosa- RJ saiu da estrada e em seguida colidiu em árvores. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local em Linha Chácara, foi encontrado um homem de 41 anos, condutor e único ocupante do veículo consciente e fora do mesmo sendo cuidado por populares.

O homem relatou dores no membro superior direito, e após ser avaliado e verificado, ficou com suspeita de fratura e escoriações no joelho esquerdo. O braço do mesmo foi imobilizado tendo aferido os sinais vitais, e logo após foi encaminhado ao hospital para atendimento médico.

