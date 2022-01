Queda de árvore provoca principio de incêndio no interior de Pinheirinho do Vale

A queda de uma arvore rompeu e provocou um pequeno incêndio, no distrito de Basílio da Gama, interior de Pinheirinho do Vale. O fato aconteceu na noite de segunda-feira, 24/01, por volta das 20h50min, quando uma árvore caiu sobre fios de alta tenção rompendo a rede e ocasionando um pequeno foco de incêndio.

O corpo de bombeiros de Itapiranga-SC foi acionado se deslocando ate o local. Logo após foi entrado em contato com pessoal da localidade os quais se deslocaram até o endereço e verificaram que apenas um poste havia sido atingido, e estava ocasionando o curto circuito. Foi contatada a distribuidora de energia a qual providenciou os reparos.

