Acidente entre Crissiumal e Horizontina deixa pessoas feridas

As vitimas estão com o estado de saúde estável (Foto:Observador regional)

Ocorreu um acidente de transito, na ERS 305, na tarde do último domingo, 23/01, na comunidade de Bela Vista.

O acidente ocorreu sentido Crissiumal a Horizontina por volta das 17h 30 min, quando o condutor supostamente perdeu o controle do veiculo GM/Celta , com placas do Mercosul, saindo da pista e caindo em um barranco e colidindo em árvores do acostamento.

O corpo de bombeiros e o SAMU foram acionados para o socorro das vítimas sendo dois homens e uma mulher. As idades das vítimas não foram divulgadas apenas suas iniciais, sendo a dos homens C.B.C e M.B.C e a da mulher L.R.S.

Após serem prestados os primeiros atendimentos no local, as vitimas foram encaminhadas ao Hospital Oswaldo Cruz de Horizontina. Elas estão com o estado de saúde estável.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.